Об этом для 24 канала рассказал экономист и член совета НБУ Василий Фурман. По его словам, если в следующем году и курсовые колебания, то будут незначительно отличаться от сегодняшних показателей.

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"Это говорится о наличном курсе, потому что он действительно колеблется. Если говорим о фиксированном, то у нас сегодня есть 36,6 гривны за доллар для безналичных операций. Мы слышали заявления от Национального банка о том, что нет оснований для перепривязки на новом уровне или изменении курсовой политики", – отметил Фурман.

Ситуация контролируемая

По словам экономиста, до полномасштабной войны курс определялся рынком, а сейчас он фиксирован. Фурман сказал, что если смотреть на ситуацию на валютном рынке, то можно заключить, что она контролируемая и стабильная.

"Курс гривны – это производное чего-то. На ситуацию влияет очень много факторов", – отметил эксперт.

Международная помощь

Фурман сказал, что первым фактором, определяющим гривну, является значительная международная финансовая помощь. Как отметил экономист, последний квартал она ритмична.

Общий платежный баланс составляет плюс 8 млрд долларов за 10 месяцев. Это учитывая, что торговый баланс составляет минус 17 миллиардов. Благодаря международной финансовой помощи, которую мы получаем от наших зарубежных партнеров, есть плюс 8 миллиардов, – рассказал Фурман.

Экономист сказал, что второй показатель – это рост резервов НБУ. По информации экономиста, по состоянию на 1 декабря они даже превысили резервы до 24 февраля.

"Они сейчас составляют примерно 28 миллиардов долларов, превышают более 3-х месяцев украинского импорта", – добавил Фурман.

Кроме этого, как отметил экономист, на положительный курс украинской гривны в следующем году будет влиять фактор, что в 2023 году НБУ не будет участвовать в монетизации госбюджета.

"Простыми словами – это финансирование бюджетных расходов. НБУ с начала войны профинансировал сумму в 400 миллиардов гривен. Это значительный объем, но он дал возможность в первые месяцы войны надежно держать финансовую оборону и финансировать бюджетные расходы армии, военно-промышленного комплекса", – пояснил Фурман.

Требуется расширение зерновой сделки

Эксперт сообщил, что на гривну влияет функционирование зерновой сделки, поскольку наш агропромышленный комплекс может экспортировать продукцию. Фурман подчеркнул, что очень важно, чтобы мы расширили зерновое соглашение и возможность экспортировать морем другие товары.

"Также положительно влияет на гривню то, что Минфин постепенно начинает поднимать ставки доходности облигаций внутреннего государственного займа. На сегодняшний день, в зависимости от срока, они составляют примерно 19,5%. То есть на сегодняшний день у украинцев есть возможность инвестировать в гривневые активы", – отметил Фурман.

Обратите внимание – Василий Фурман о факторах, влияющих на гривну: смотрите видео

Эксперт добавил, что также положительно влияют следующие факторы: