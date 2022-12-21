Про це для 24 каналу розповів економіст та член ради НБУ Василь Фурман. За його словами, якщо у наступному році й будуть коливання курсові, то незначно відрізнятимуться від сьогоднішніх показників.

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"Це мовиться про готівковий курс, бо він дійсно коливається. Якщо говоримо про фіксований, то в нас сьогодні є 36,6 гривні за долар для безготівкових операцій. Ми чули заяви від Національного банку про те, що немає підстав для переприв'язки на новому рівні чи зміні курсової політики", – зазначив Фурман.

Ситуація контрольована

За словами економіста, до повномасштабної війни курс визначався ринком, а зараз він фіксований. Фурман сказав, що коли дивитися на ситуацію на валютному ринку, то можна зробити висновок, що вона контрольована і стабільна.

"Курс гривні – це похідна чогось. На ситуацію впливає дуже багато факторів", – зазначив експерт.

Міжнародна допомога

Фурман сказав, що першим фактором, який визначає гривню, є значна міжнародна фінансова допомога. Як зазначив економіст, останній квартал вона є ритмічною.

Загальний платіжний баланс становить плюс 8 мільярдів доларів за 10 місяців. Це зважаючи, що торговельний баланс становить мінус 17 мільярдів. Завдяки міжнародній фінансовій допомозі, яку ми отримуємо від наших закордонних партнерів, маємо плюс 8 мільярдів, – розповів Фурман.

Економіст сказав, що другий показник – це зростання резервів НБУ. За інформацією економіста, станом на 1 грудня вони навіть перевищили резерви, які були до 24 лютого.

"Вони зараз становлять приблизно 28 мільярдів доларів, перевищують понад 3 місяці українського імпорту", – додав Фурман.

Крім цього, як зазначив економіст, на позитивний курс української гривні у наступному році впливатиме фактор, що у 2023 році НБУ не братиме участі в монетизації держбюджету.

"Простими словами – це фінансування бюджетних видатків. НБУ з початку війни профінансував суму у 400 мільярдів гривень. Це значний обсяг, але він дав можливість у перші місяці війни надійно тримати фінансову оборону й фінансувати бюджетні видатки армії, військово-промислового комплексу", – пояснив Фурман.

Потрібне розширення зернової угоди

Експерт повідомив, що на гривню впливає функціонування зернової угоди, оскільки наш агропромисловий комплекс може експортувати продукцію. Фурман наголосив – дуже важливо, щоб ми розширили зернову угоду й можливість експортувати морем інші товари.

"Також позитивно впливає на гривню те, що Мінфін поступово починає підіймати ставки дохідності облігацій внутрішньо державної позики. На сьогодні, в залежності від терміну, вони складають приблизно 19,5%. Тобто на сьогодні в українців є можливість інвестувати в гривневі активи", – зазначив Фурман.

Зверніть увагу – Василь Фурман про фактори, які впливають на гривню: дивіться відео

Експерт додав, що також позитивно впливають такі фактори: