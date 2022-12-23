Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 23 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,90 гривні (+10 копійок проти 22 грудня), а купити за 40,37 гривні (+7 копійок).

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Готівкове євро банки купують за 41,80 гривні (+30 копійок), а продають в середньому за 42,40 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,02 гривні (+4 копійки), а продають – за 40,31 гривні (-6 копійок), за даними finance.ua.

(+4 копійки), а продають – за (-6 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 41,94 гривні (-6 копійок), а продаж – 42,34 гривні (-11 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,17 гривні (-3 копійки), а продаж – 40,30 гривні (-5 копійок).

(-3 копійки), а продаж – (-5 копійок). Євро купують по 42,10 гривні (-10 копійок), а продають за 42,32 гривні (-8 копійок).

Яким буде цього тижня

Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу розповіла, що цього тижня гривня може знову опинитись нижче психологічної позначки у 40 гривень. Однак разом з тим, досвід минулих тижнів показує, ще рівень супротиву на вказаній позначці дуже значний й подолати його непросто. Також банкірка додала, що передумов для суттєвого зростання курсу на тижневому горизонті не бачить.