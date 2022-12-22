Курс валют у банках
- За даними "Мінфіну", 22 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 39,80 гривні (без змін проти 21 грудня), а купити за 40,30 гривні (+5 копійок).
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- Готівкове євро банки купують за 41,50 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,32 гривні (+2 копійок).
Курс в обмінниках України
- В обмінниках купують долар США в середньому за 39,98 гривні (+31 копійка), а продають – за 40,37 гривні (+15 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливається на рівні: купівля – 42 гривні (+26 копійок), а продаж – 42,45 гривні (+17 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,20 гривні (+12 копійок), а продаж – 40,35 гривні (+15 копійок).
- Євро купують по 42,20 гривні (+15 копійок), а продають за 42,40 гривні (+18 копійок).
Яким буде цього тижня
Банкірка Анна Золотько, у коментарі 24 каналу розповіла, що цього тижня гривня може знову опинитись нижче психологічної позначки у 40 гривень. Однак разом з тим, досвід минулих тижнів показує, ще рівень супротиву на вказаній позначці дуже значний й подолати його непросто. Також банкірка додала, що передумов для суттєвого зростання курсу на тижневому горизонті не бачить.
На мою думку, найближчі 7 днів курс на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,80 – 40,50 гривні за долар.