Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 26 грудня готівковий долар в банках України можна продати в середньому за 40 гривень (+10 копійок проти 23 грудня), а купити за 40,40 гривні (+3 копійки).

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Готівкове євро банки купують за 41,70 гривні (-10 копійок), а продають в середньому за 42,40 гривні (без змін).

Курс в обмінниках України

В обмінниках купують долар США в середньому за 40,14 гривні (+12 копійок), а продають – за 40,65 гривні (+34 копійки), за даними finance.ua.

(+12 копійок), а продають – за (+34 копійки), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 42,01 гривні (+7 копійок), а продаж – 42,71 гривні (+37 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 40,40 гривні (+23 копійки), а продаж – 40,60 гривні (+30 копійок).

(+23 копійки), а продаж – (+30 копійок). Євро купують по 42,30 гривні (+20 копійок), а продають за 42,55 гривні (+23 копійки).

Чи зросте курс до Нового Року

Банкір Герман Марченко, у коментарі 24 каналу, розповів, що до кінця року та в перший тиждень січня можна розраховувати на те, що курс залишиться стабільним. Валютні тренди в цей період особливо не зміняться.