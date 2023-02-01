Кому и на что дают компенсацию
В ПФУ объяснили, что на возмещение за коммуналку имеют право родственники погибших защитников Украины. Предоставляют их без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:
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- квартплата;
- снабжение и распределение природного газа;
- снабжение и распределение электричества;
- теплоснабжение и снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;
- вывоз бытовых отходов;
- приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
Сумма компенсации: как рассчитывают
В сумму возмещения за коммунальные услуги учитывают площадь — это 21 квадратных метров на каждого человека, проживающего в доме и имеющего право на льготу. Дополнительно учитывается 10,5 квадратных метров на семью.
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То есть речь идет о 42 квадратных метрах на человека и дополнительно 21 квадратных метрах на семью.
Как экономить на отоплении
- Кухню можно отапливать плитой, а спальню – грелками,
- Замените окна в квартире, а также входную дверь,
- Если средств на это нет, не забывайте о пленочных вставках,
- Батареи, расположенные в нишах, обустройте фольговой изоляцией, то есть поместите алюф между стеной и батареей. Это сэкономит до 20% тепла, а, соответственно, снизит платежки,
- Держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели,
- Терморегулятор – "прикрутит" нагрев батарей.