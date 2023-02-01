Кому и на что дают компенсацию

В ПФУ объяснили, что на возмещение за коммуналку имеют право родственники погибших защитников Украины. Предоставляют их без учета среднемесячного дохода на следующие услуги:

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квартплата;

снабжение и распределение природного газа;

снабжение и распределение электричества;

теплоснабжение и снабжение горячей водой, централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения;

вывоз бытовых отходов;

приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Кроме того, в сумму возмещения входят услуги за абонентское обслуживание по индивидуальным договорам, также индивидуальные договоры по обслуживанию внутридомовых систем, расходы на управление многоквартирным домом (дома с ОСМД, жилищным кооперативом) и расходы на коммунуслуги в таких зданиях.

Сумма компенсации: как рассчитывают

В сумму возмещения за коммунальные услуги учитывают площадь — это 21 квадратных метров на каждого человека, проживающего в доме и имеющего право на льготу. Дополнительно учитывается 10,5 квадратных метров на семью.

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Важно, если вдова защитника нетрудоспособна и проживает в семье, состоящей только из нетрудоспособных лиц, 50% суммы возмещения за газ и отопление предоставляется на двойную площадь.

То есть речь идет о 42 квадратных метрах на человека и дополнительно 21 квадратных метрах на семью.

Как экономить на отоплении

Кухню можно отапливать плитой, а спальню – грелками,

Замените окна в квартире, а также входную дверь,

Если средств на это нет, не забывайте о пленочных вставках,

Батареи, расположенные в нишах, обустройте фольговой изоляцией, то есть поместите алюф между стеной и батареей. Это сэкономит до 20% тепла, а, соответственно, снизит платежки,

Держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели,

Терморегулятор – "прикрутит" нагрев батарей.

Как уменьшить платежку за отопление / Инфографика 24 Канала