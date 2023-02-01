Наиболее популярным методом дополнительного обогрева дома остаются электрические обогреватели, несмотря на то, что света в некоторых регионах часто нет. Для того чтобы согреть свой дом более экономно, эксперт советует пользоваться не обычными обогревателями, а кондиционерами.

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Из доступных обогревателей в многоквартирном доме, если с централизованным отоплением и электроснабжением хотя бы каким-нибудь, это у нас электроэнергия, по сути, альтернативная только. И желательно использовать кондиционеры для обогрева. Погода позволяет это делать, потому что не очень холодно. В 2-2,5 раза меньше электроэнергии потребляется, чем от простого электрообогревателя, – объясняет глава Ассоциации энергоаудиторов Вадим Литвин.

Дело в том, что современная климатическая техника, работающая в режиме обогрева, может брать тепло с улицы в помещение. Происходит обмен ролями двух теплообменников: внутренний блок становится конденсатором, а внешним испарителем. В результате перемещения теплого воздуха комната и утепляется.

Перед тем как устанавливать кондиционер, нужно определиться, в какой комнате он необходим, ведь обогреть всю квартиру будет сложно.

Другие плюсы кондиционера

Кондиционеры быстро и безопасно смогут нагреть воздух, не высушивая его. Благодаря циркуляции воздуха, вы быстро сможете обогреть помещение. К тому же, кондиционер можно настроить на комфортную температуру.

Напомним, мы сравнивали разные типы электрических обогревателей.