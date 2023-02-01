То есть если раньше субсидию автоматически начисляли на счета компаний, теперь деньги будут поступать непосредственно на имя получателя помощи. В случае если открытого счета для получения субсидии нет, средства попадут в Сбербанк.

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Если человек открыл счет в банке, эти деньги будут начисляться туда. И это будут деньги человека. Если человек не открыл счет в банке или не подал информацию о том, куда нужно перечислять эти выплаты, деньги будут поступать в Сбербанк. Нужно будет подойти в Сбербанк и получить эти деньги, а после этого открыть личный счет в этом или другом банке – для дальнейшей возможности перечисления денег,

– рассказывает Светлана Антонюк.

Тогда получатель может получить денежные средства и самостоятельно оплатить пользование жилищно-коммунальными услугами. Если субсидию получает пенсионер, он сможет и дальше забирать средства в отделении Укрпочты. Кроме того, пенсионеры могут продолжить получать деньги доставкой на дом вместе с пенсией.

Что касается людей непенсионного возраста, то они могут получать жилищную субсидию через отделения Укрпочты. Для этого им нужно туда обратиться,

– говорит Светлана Антонюк.

Кто может оформить субсидию

Получать жилищную субсидию могут граждане с доходом, не позволяющим в полной мере оплачивать коммунальные услуги. Это рассчитывается за формулой.

Чтобы оформить помощь, нужно подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.