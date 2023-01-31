Оплата коммуналки электронными деньгами, но есть один нюанс
В проекте говорится, что коммунальные платежи и налоги украинцы смогут оплачивать электронными деньгами. Однако это сделать можно только после завершения военного положения.
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Разрешается оплачивать электронными деньгами:
- налоги и сборы,
- коммунальные услуги,
- осуществление расчетов за отгруженные товары (выполненные работы, оказанные услуги) с использованием электронных денег плательщиками единого налога I-III групп.
Кто имеет право открыть счет
Только клиенты, вставшие на учет в контролирующих органах, имеют право открыть и вести счета в электронных деньгах. Это позволит всем платежам в Украине быть более прозрачными и избегать налогообложения.
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Кстати, в проекте указано, что доходы поставщиков платежных услуг приравниваются к доходам, подлежащим налогообложению. Также продлевается срок для перелицензирования операторов платежных услуг с 1 февраля по 1 мая 2023 года.