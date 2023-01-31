Сплата комуналки електронними грошима, але є один нюанс

У проєкті йде мова про те, що комунальні платежі та податки українці зможуть оплачувати електронними грошима. Проте це зробити можна буде тільки після завершення воєнного стану.

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Нагадуємо, що в Україні дозволили платити податки електронними грошима. Закон про оподаткування платіжних систем підтримав 231 депутат. Але під час війни обіг електронних грошей в Україні обмежений.

Дозволяється сплачувати електронними грошима:

податки та збори,

комунальні послуги,

здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) з використанням електронних грошей платниками єдиного податку І-III груп.

Хто має право відкрити рахунок

Тільки клієнти, які стали на облік у контролюючих органах, мають право відкрити та вести рахунки в електронних грошах. Це дозволить усім платежам в Україні бути більш прозорими та не уникати оподаткування.

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До слова, у проєкті зазначено, що доходи надавачів платіжних послуг прирівнюються до доходів, що підлягають оподаткуванню. Також, подовжується термін для переліцензування операторів платіжних послуг з 1 лютого до 1 травня 2023 року.