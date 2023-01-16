За словами нардепа Ярослава Железняка, закон має чимало багато позитивних новацій. Насамперед для розвитку cashless-розрахунків в Україні.
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Податки електронними грошима
З найбільш цікавого та інноваційного в законі є:
- Легалізація електронних грошей та прирівняння рахунків електронних гаманців до рахунків банків;
- Сплата електронними грошами податки;
- Можливість сплачувати комуналку теж електронними грошами сплатити, якщо їх прийматиме постачальник послуг.
На час війни обіг електронних грошей обмежений в Україні, так що це вже після нашої перемоги. І не плутайте крипту та електроні гроші. Це зовсім різні речі,
– додав Железняк.
Скільки грошей зникає на митниці
Данило Гетманцев, голова податкового комітету, заявив, що Держмитслужба виконала план у 2022 році лише на 56,9%. Тобто Україна недоотримала 227,5 мільярда гривень торік.
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Ярослав Железняк також зазначив, що на роботу митниці вплинула низка факторів:
- війна,
- втрата транзиту,
- митні пільги тощо,
Проте за словами нардепа, це не виправдовує орган, який недоотримав 43% коштів від плану.