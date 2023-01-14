Кому доведеться платити податок

Розраховуватимуть суму податку згідно з чинним законодавством. Власники будуть змушені платити за кожен додатковий метр нерухомості.

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Додатковими вважається нерухомість, що перевищила:

площу понад 60 квадратних метрів (для квартир);

площу понад 120 квадратів (для великих будинків).

Цікаво, що якщо квартира перевищує норму вдвічі, то власникам доведеться сплатити більш як 5 тисяч гривень. За особливо великий будинок чи квартиру податок може сягати 25 тисяч гривень.

Сума податку встановлюється місцевою владою. Він не може перевищувати 1,5% (за квадратний метр) від мінімальної зарплатні, тобто станом на 2023 рік, це 97,5 гривні.

Крім того, місцева влада залишає за собою право збільшити "норму" квадратних метрів з 60 до 70 квадратів.

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Як розрахувати податок

До прикладу, власник має квартиру, площею 120 метрів квадратних, а по закону дозволено утримувати не більше 60 квадратів. Віднімаємо 120 від 60 метрів квадратних та множимо на 90 чи 97,5 гривень (норма податку у кожному регіоні може відрізнятися). Отримуємо 5 400 чи 5 850 гривень.

(120 квадратних метрів – 60 квадратних метрів) х 90 чи 97,5 гривні = сума загального податку на "зайві метри".

Власники житла з "додатковими квадратами" мають отримати платіжки до 1 липня цього року, або ж вони можуть самостійно звернутися до податкової для сплати. Податок має бути сплачений протягом 60 днів від моменту отримання квитанції.

Важливо, житло, що розташоване на окупованій території або в тих населених пунктах, де велися військові дії, не підлягатиме оподаткуванню у 2023 році.