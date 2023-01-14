Кому придется платить налог

Будут рассчитывать сумму налога согласно действующему законодательству. Владельцы будут вынуждены платить за каждый дополнительный метр недвижимости.

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Дополнительными считается превышающая недвижимость:

площадь более 60 квадратных метров (для квартир);

площадь более 120 квадратов (для больших домов).

Интересно, что если квартира превышает норму вдвое, то владельцам придется заплатить более 5 тысяч гривен. За особо большой дом или квартиру налог может достигать 25 тысяч гривен.

Сумма налога устанавливается местными властями. Он не может превышать 1,5% (за квадратный метр) от минимальной зарплаты, то есть по состоянию на 2023 год это 97,5 гривны.

Кроме того, местные власти оставляют за собой право увеличить "норму" квадратных метров с 60 до 70 квадратов.

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Как рассчитать налог

К примеру, владелец имеет квартиру, площадью 120 квадратных метров, а по закону разрешено содержать не более 60 квадратов. Вычитаем 120 от 60 квадратных метров и умножаем на 90 или 97,5 гривны (норма налога в каждом регионе может отличаться). Получаем 5 400 или 5 850 гривен.

(120 квадратных метров – 60 квадратных метров) х 90 или 97,5 гривны = сумма общего налога на "лишние метры".

Владельцы жилья с "дополнительными квадратами" должны получить платежки до 1 июля этого года, или же они могут самостоятельно обратиться в налоговую для уплаты. Налог должен быть уплачен в течение 60 дней с момента получения квитанции.

Важно, жилье, расположенное на оккупированной территории или в тех населенных пунктах, где велись военные действия, не подлежит налогообложению в 2023 году.