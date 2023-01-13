Льготы для игорного бизнеса отменили

Совет во втором чтении принял законопроект №8079 о запрете пребывания игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

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Закон отменяет принятую в середине апреля прошлого года норму, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога.

Ярослав Железняк Первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики В финальной редакции он вступает в силу сразу и на следующий день весь игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения.

Также раньше нардеп рассказывал что до перехода на упрощенную систему игровые заведения платили налогов на 200 тысяч гривен в день. После перехода на упрощенную систему уплата единого налога составляет около 23 тысяч гривен в день.

Обратите внимание! За информацией от пресс-службы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), за 10 месяцев 2022 года общая сумма платы за лицензии для гемблинг-сферы составляет 856,50 миллиона гривен.

Отменят ли льготу в 2 с оборота для остального бизнеса

Ранее глава налогового комитета Даниил рассказывал, что льготу отменят для предпринимателей, скорее всего, с 1 марта 2023 года. Причиной отмены стало создание схем легализации незаконно полученных средств и несоблюдение немалой суммы в бюджет.

Даниил Гетманцев Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики За около 8 месяцев действия льготного обложения госбюджет недополучил около 7 миллиардов гривен.