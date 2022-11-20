2% налог с оборота

Нардеп рассказывает, если говорить о том, оставит ли правительство 2% налог с оборота, который ввели в отношении любого вида бизнеса как альтернативу обычной системе, то дискуссия еще продолжается и окончательного решения нет.

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Даниил Гетманцев Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Но мы точно не будем отменять его в начале 2023 года. Если и будем, то позже. А, скорее всего, он продержится до конца военного времени. Единственное, что мы должны убрать некоторые виды деятельности по этому налогу.

Какой бизнес не должен платить 2% налог

По мнению Гетманцева, правительство должно убрать некоторые виды деятельности по этому налогу. К примеру, по его мнению, совершенно безосновательно там оказался игорный бизнес. "Он не должен платить 2% налог, и есть соответствующий законопроект, который мы предоставили. Мы его поддержим – будем выводить игорный бизнес из этого", – добавил он.

К слову, в октябре нардеп Ярослав Железняк сообщал, что Рада рассмотрит законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса. Ведь налоговый комитет поддержал законопроект, которым предлагается прекратить предоставление необоснованных льгот для организаторов азартных игр, лотерей и пари.

Ярослав Железняк Первый заместитель Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики До перехода на упрощенную систему игровые заведения платили налоги на 200 тысяч гривен в день. После перехода на упрощенную систему уплата единого налога составляет около 23 тысяч гривен в день.

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