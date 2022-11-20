2% податок з обороту

Нардеп розповідає, якщо вести мову про те, чи залишить уряд 2% податок з обороту, який ввели щодо будь-якого виду бізнесу як альтернативу звичайній системі, то дискусія ще триває й остаточного рішення нема.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Але ми точно не будемо його скасовувати на початку 2023 року. Якщо і будемо, то пізніше. А скоріш за все він протримається до кінця воєнного часу. Єдине, що ми повинні прибрати деякі види діяльності з цього податку.

Який бізнес не повинен сплачувати 2% податок

На думку Гетманцева, уряд повинен прибрати деякі види діяльності з цього податку. Наприклад, на його думку, абсолютно безпідставно там опинився гральний бізнес. "Він не повинен сплачувати 2% податок, і є відповідний законопроєкт, який ми подали. Ми його підтримаємо – будемо виводити гральний бізнес з цього", – додав він.

До слова, у жовтні нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що Рада розгляне законопроєкт про скасування податкових пільг для грального бізнесу. Адже податковий комітет підтримав законопроєкт, яким пропонується припинити надання необґрунтованих пільг для організаторів азартних ігор, лотерей і парі.

Ярослав Железняк Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики До переходу на спрощену систему гральні заклади сплачували податків на 200 тисяч гривень на день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тисяч гривень на день.

Корисно! Миттєво узгоджуйте, редагуйте та підписуйте документи онлайн у системі електронного документообігу Star.Docs від Київстар Бізнес – працюйте звідусіль, де зручно, і заощаджуйте час, ресурси та кошти, що йдуть на папір, витратні матеріали і логістику.