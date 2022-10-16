Скасування податкових пільг для грального бізнесу

Железняк повідомив, що уряд хоче скасувати можливість перебувати організаторам азартних ігор на спрощеній системі та платити лише 2% від обороту. З його слів рішення про підтримку законопроєкту комітет підтримав одноголосно.

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Ярослав Железняк Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики До переходу на спрощену систему гральні заклади сплачували податків на 200 тисяч гривень на день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тисяч гривень на день. Тому скасовуємо їм цю 10-кратну економію на податках,

У пояснювальній записці до законопроєкту №8079 автори зазначають, що з 1 січня по 31 серпня 2022 року суб'єкти господарювання, що займаються організацією та проведенням азартних ігор, лотерей, парі (букмекерське парі, парі тоталізатора) та які згодом перейшли на спрощену систему оподаткування, загалом сплатили 174 мільйонів гривень податку на прибуток підприємств, 0,3 мільйона гривень податку на додану вартість та 0,1 мільйона гривень земельного податку.

А з моменту переходу на спрощену систему ці ж суб’єкти сплатили лише 13,4 мільйона гривень єдиного внеску, продовжуючи здійснювати активну діяльність.