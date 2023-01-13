Пільги для грального бізнесу скасували

Рада у другому читанні прийняла законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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Закон скасовує ухвалену у середині квітня минулого року норму, яка дозволила гральному бізнесу перейти на спрощену систему оподаткування, сплачуючи лише 2% єдиного податку.

Ярослав Железняк Перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики У фінальній редакції він набирає чинності одразу і з наступного дня весь гральний бізнес має перейти на повну ставку оподаткування.

Також раніше нардеп розповідав що до переходу на спрощену систему гральні заклади сплачували податків на 200 тисяч гривень на день. Після переходу на спрощену систему сплата єдиного податку становить приблизно 23 тисяч гривень на день.

Зверніть увагу! За інформацією від пресслужби Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), за 10 місяців 2022 року загальна сума плати за ліцензії для гемблінг-сфери складає 856,50 мільйони гривень.

Чи скасують пільгу у 2 з обороти для решти бізнесу

Раніше голова податкового комітету Данило розповідав, що пільгу скасують для підприємців, скоріш за все, з 1 березня 2023 року. Причиною скасування стало створенням схем легалізації незаконно здобутих коштів та недотримання чималої суми у бюджет.

Данило Гетманцев Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики За близько 8 місяців дії пільгового оподаткування держбюджет недоотримав близько 7 мільярдів гривень.