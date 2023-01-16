По словам нардепа Ярослава Железняка, закон имеет много позитивных новаций. В первую очередь для развития cashless-расчетов в Украине.
Читайте также Таможенный тариф изменят: что нужно знать украинским импортерам
Налоги электронными деньгами
Из наиболее интересного и инновационного в законе есть:
- Легализация электронных денег и приравнение счетов электронных кошельков к счетам банков;
- Уплата электронными деньгами налоги;
- Возможность платить коммуналку тоже электронными деньгами оплатить, если их будет принимать поставщик услуг.
На время войны обращение электронных денег ограничено в Украине, так что это уже после нашей победы. И не путайте крипту и электронные деньги. Это совсем разные вещи,
– добавил Железняк.
Сколько денег исчезает на таможне
Даниил Гетманцев, глава налогового комитета, заявил, что Гостаможслужба выполнила план в 2022 году только на 56,9%. То есть, Украина недополучила 227,5 миллиарда гривен в прошлом году.
К теме Налоги на "лишние метры" в 2023 году: сколько будут платить владельцы
Ярослав Железняк также отметил, что на работу таможни повлиял ряд факторов:
- война,
- потеря транзита,
- таможенные льготы и т.п.
Однако, по словам нардепа, это не оправдывает орган, недополучивший 43% средств от плана.