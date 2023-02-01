Тобто, якщо раніше субсидію автоматично нараховували на рахунки компаній, тепер гроші надходитимуть безпосередньо на ім'я отримувача допомоги. У випадку, якщо відкритого рахунку для отримання субсидії немає, кошти потраплять до Ощадбанку.

Актуально Зеленський підписав закон про сплату комуналки електронними грошима: що він передбачає

Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися туди. І це будуть гроші людини. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк. Потрібно буде підійти в Ощадбанк і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей,

– розповідає Світлана Антонюк.

Тоді отримувач може отримати кошти і самостійно сплатити за користування житлово-комунальними послугами. Якщо субсидію отримує пенсіонер, він зможе і надалі забирати кошти у відділенні Укрпошти. Окрім того, пенсіонери можуть продовжити отримувати гроші доставкою додому разом з пенсією.

Що стосується людей непенсійного віку, то вони теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти. Для цього їм потрібно туди звернутися,

– каже Світлана Антонюк.

Хто може оформити субсидію

Отримувати житлову субсидію можуть громадяни з доходом, який не дозволяє повною мірою оплачувати комунальні послуги. Це розраховується за формулою.

Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.