Кому та на що дають компенсацію

У ПФУ пояснили, що на відшкодування за комуналку мають право рідні загиблих захисників України. Надають їх без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:

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  • квартплата;
  • постачання і розподілу природного газу;
  • постачання і розподілу електрики;
  • теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;
  • вивезення побутових відходів;
  • придбання твердого палива і скрапленого газу.

Сума компенсації: як вираховують

До суми відшкодування за комунальні послуги враховують площу — це 21 квадратних метрів на кожну особу, яка проживає в будинку і має право на пільгу. Додатково враховують 10,5 квадратних метрів на родину.

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Тобто мова йде про 42 квадратних метри на особу та додатково 21 квадратний метр на родину.

Як економити на опаленні

  • Кухню можна опалювати плитою, а спальню – грілками,
  • Замініть вікна у квартирі, а також вхідні двері,
  • Якщо коштів на це немає, не забувайте про плівочні вставки,
  • Батареї, які розташовані у нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, а, відповідно, зменшить платіжки,
  • Тримайте відкритими батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі,
  • Терморегулятор – "прикрутить" нагрівання батарей.

Як зменшити платіжку за опалення / Інфографіка 24 Каналу