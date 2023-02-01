Кому та на що дають компенсацію
У ПФУ пояснили, що на відшкодування за комуналку мають право рідні загиблих захисників України. Надають їх без урахування середньомісячного доходу на такі послуги:
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- квартплата;
- постачання і розподілу природного газу;
- постачання і розподілу електрики;
- теплопостачання і постачання гарячої води, централізованого водопостачання і централізованого водовідведення;
- вивезення побутових відходів;
- придбання твердого палива і скрапленого газу.
Сума компенсації: як вираховують
До суми відшкодування за комунальні послуги враховують площу — це 21 квадратних метрів на кожну особу, яка проживає в будинку і має право на пільгу. Додатково враховують 10,5 квадратних метрів на родину.
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Тобто мова йде про 42 квадратних метри на особу та додатково 21 квадратний метр на родину.
Як економити на опаленні
- Кухню можна опалювати плитою, а спальню – грілками,
- Замініть вікна у квартирі, а також вхідні двері,
- Якщо коштів на це немає, не забувайте про плівочні вставки,
- Батареї, які розташовані у нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, а, відповідно, зменшить платіжки,
- Тримайте відкритими батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі,
- Терморегулятор – "прикрутить" нагрівання батарей.