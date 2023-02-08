По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, в декабре 2022 года и в январе 2023 года на заводе "АвтоВАЗ" начали стремительно падать темпы производства машин. При этом спрос на новые Lada только увеличился, что привело к ухудшению общей ситуации на рынке.

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И хотя все российские псевдоСМИ наперебой рассказывают о том, насколько главный концерн российского автопрома увеличил свои продажи в начале года, сбой оказался достаточно глобальным, а ощущать его последствия желающие обменять сына на новую машину будут в течение как минимум нескольких месяцев. Или даже гораздо дольше.

Изготавливать новые машины могут только единицами

В конце прошлого года и начале этого из-за роста числа погибших в Украине российские власти увеличили выплаты так называемых "гробовых" чуть ли не в геометрической прогрессии.

Поэтому тысячи счастливых матерей и жен двинулись к автосалонам и начали выкупать больше машин, чем "АвтоВАЗ" способен выработать.

Более того, как оказалось, после нескольких месяцев простоя завода после начала полномасштабной войны, сборочные цеха в Тольятти так и не смогли выйти на нужный уровень изготовления машин из-за нехватки комплектующих. При этом темпы производства постоянно уменьшались.

Из-за того, что российский автопром оказался в ситуации, когда достать новые узловые части машин иностранного изготовления стало очень тяжело, "АвтоВАЗу" даже пришлось отказываться от ряда своих моделей.

При этом самые популярные машины типа Lada Vesta и Granta выходили с конвейера только благодаря немалым запасам запасных частей на складах. Конечно, выпуск некоторых автомобилей российским инженерам удалось поддерживать за счет контрабандного ввоза деталей из-за рубежа, однако полноценно обойти санкции производитель оказался неспособен.

Именно поэтому в январе 2023 года из дилерских центров "АвтоВАЗа" полностью исчезли некоторые модели машин. К примеру, купить Lada Vesta в салоне пока не способна ни одна из матерей погибших оккупантов. Однако и поменять сына не на "Весту", а на "Гранту" или другую модель удастся далеко не всем, ведь в ближайшее время поставки автомобилей дилерам могут почти полностью остановиться на неопределенное время. Их просто не из чего собирать хоть в более или менее товарном количестве, а по состоянию на начало февраля способность производить "Лады" в Тольятти измеряется чуть ли не единицами, а даже не десятками.

Исходя из ситуации, по данным украинских спецслужб, в российском правительстве приказали руководству концерна срочно решить проблему с поставками новых автомобилей на рынок и поставили дедлайн до конца марта. Впрочем, вероятность успеха на этом фронте равна возможностям крейсера "Москва" на самовосстановление. Ведь "гениальные" российские инженеры в очередной раз продемонстрировали свое невероятное умение в кризисном менеджменте.

Понимая, что поставок иностранных комплектующих в ближайшие годы ожидать нельзя никак, руководители "АвтоВАЗа" анонсировали даунгрейд Lada еще в апреле 2022 года. Мол, можно перейти на использование старых разработок советского автопрома и изготовление машин без систем ABS, ESP и без подушек безопасности. Казалось бы, какие могут быть проблемы с производством "обнаженных" моделей с нулевой комплектацией?

Как оказалось, для этого нужно не только запустить изготовление нужных узловых систем для авто, но и изменить их конфигурацию. Но и это еще не все, потому что для производства моделей без иностранных комплектующих "АвтоВАЗа" нужно перестроить линии сборки. Понятно, что никакой подготовки к подобным изменениям никто не проводил.

Поэтому перед российскими специалистами встала "веселая" задача: сделать ряд изменений на почти каждой стадии изготовления машин менее чем за два месяца. И это абсолютно невозможно.

Кроме того, крупнейшего производителя российского лома постигла еще одна проблема – недостаток краски. Уже сейчас "АвтоВАЗ" отказался от выпуска автомобилей любого цвета, кроме черного, белого и болотного. Однако и этих запасов надолго не хватит.

Пора перепрофилироваться на производство гробов

Поскольку будущее российского авторынка крайне туманно, а изготовление машин так или иначе становится проблемой для Кремля, вполне вероятно, что предприятие через некоторое время могут либо перепрофилировать, либо полностью закрыть. О рентабельности содержания бывшего автогиганта речь не идет вовсе, а в условиях отсутствия машин на рынке на первые места выходят китайские производители. Которые способны не только заместить "голые" Лады, но и предложить вдовам более качественную и даже более дешевую продукцию в нужном количестве.

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Поэтому после того, как в "АвтоВАЗе" провалят дедлайны и не смогут обеспечить спрос родственников погибших военных, предприятие ожидают безумные сокращения. Или перепрофилирование на изготовление товара, который гораздо проще производить. Например, гробов. Возможна даже коллаборация "АвтоВАЗа" с бывшим заводом Ford, на котором недавно начали переработку древесины.

К слову, это предприятие с американскими инвестициями российские специалисты обещали перезапустить в течение всего 2022 года. Однако по вполне понятным причинам этого никто так и не сделал. Так что с "АвтоВАЗом", скорее всего, произойдет примерно то же самое.