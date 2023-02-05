Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютуб-каналі, повідомляє 24 Канал. Він нагадав, що Європейський Союз готує 10 пакет санкцій проти Росії.

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Росія дуже любить прив'язуватися до знакових дат. Тому українська влада та низка експертів припускають, що Путін може до 24 лютого розпочати щось серйозне. Адже це – річниця початку війни Росії проти України.

"Сюрприз" для Путіна до 24 лютого

Водночас західні партнери України своєрідним чином відреагували на пристрасть Кремля до знакових дат.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що 10 пакет санкцій проти Росії оголосять до 24 лютого – річниці масованого збройного вторгнення російських військ в Україну,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що ЄС готує дуже потужний пакет санкцій обсягом 10 мільярдів євро.

"Йдеться і про нову ціну на російський газ, а також санкції для юридичних та фізичних осіб з-поміж російського олігархату, політикуму та інших посадових осіб", – сказав Жданов.

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"Домашнє завдання" України для вступу в ЄС

Військовий експерт зауважив, що 10 пакет санкцій проти Росії став однією з тем для обговорення на саміті Україна – ЄС, який відбувся у Києві 3 лютого. Також, за словами Жданова, на міжнародній зустрічі говорили про шлях України до членства у Європейському Союзі.

"Українцям уточнили "домашнє завдання" щодо 7 пунктів, які має виконати Україна для вступу в ЄС", – сказав Жданов.

Він додав, що йдеться про боротьбу з корупцією та необхідність проведення реформ у державі. Зокрема, Україна має здійснити судову та конституційну реформу.

Я думаю, конституційна реформа буде полягати у тому, щоб пост президента був номінальним і представницьким. А функції виконавчої влади в Україні виконуватимуть уряд та прем'єр-міністр,

– сказав Жданов.

Військовий експерт припустив, що саме на таких змінах наполягатиме Європейський Союз.

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