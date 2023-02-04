Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Загалом говорять і про те, що Росія сунутиме на двох напрямках і знову захочуть узяти Київ.

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Наступ уже є

Шейтельман зазначив, що наступ росіян уже є. Заяви нашого військового керівництва важливі для цілей війни. Уже є 3 напрямки, де росіяни наступають – Вугледар, Бахмут, Лиман. Також якийсь рух був на Півдні – це 4 напрямок, але щодо десанту в Одесі чи прориву на Львів – це нереально, бо для цього нічого немає.

Ви ж бачили, як російська пропаганда опублікувала танки Т-34, придбані в Лаосу. Не по секрету купили, а навпаки. Це подається, як велика перемога на російському ТБ. Величезний репортаж, як Тихим океаном приплили ці танки з Лаосу, й він там не один, що це казус, там цілий залізничний склад,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що журналіст, який робив цей репортаж, з гордістю говорить, що ці танки своїм ходом заїхали на платформу. Ці танки брали участь ще у В'єтнамській війні. Хоча вони мають дуло 45-мм, а у Leopard, до прикладу, 120-мм, і цим танком росіяни збираються брати Львів.

Шейтельман про те, що Росія готує на річницю війни: дивіться відео

Для росіян 24 лютого – не свято

За словами політтехнолога, наступ росіян уже відбувається, й він серйозний. Нашим військовим важко його стримувати. Схід – це і є головний напрям росіян. Щодо 24 лютого – вони забудуть цей день, заборонять будь-які згадки, що це річниця вторгнення.

"Це для них трагічна дата. У них же не вийшло те, що вони планували 24 лютого. Якби в них тоді вийшло, вони б святкували радісно. Мовляв, дивіться, ми рік тому почали. Вони можуть святкувати річницю взяття, наприклад, Сєвєродонецька, але ніяк не річницю початку цієї так званої спецоперації", – наголосив Шейтельман.

Як він зазначив, Путін оголосив 24 лютого – вихідним. Не тому, що це річниця повномасштабного наступу, а тому що 23 лютого – це четвер. Тож, аби росіяни змогли гуляти 4 дні поспіль, п'ятницю зробили вихідним. Це буде величезна п'янка в Росії, а про "свято" річниці" наступу всі забудуть.

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