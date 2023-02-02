Володимир Зеленський наполягає на якнайшвидшому і якіснішому впровадженні нових санкцій ЄС проти Росії. Про це він заявив 2 лютого під час спільного брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Про це пише 24 Канал.

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Зеленський закликає посилити санкції проти Росії

2 лютого в Києві проходить зустріч членів Колегії Європейської комісії на чолі з її президенткою Урсулою фон дер Ляєн з урядом України. Сторони обговорюють підтримку України у боротьбі проти російської агресії, координацію зусиль з відновлення України й продовження ключових реформ та наближення України до членства в Європейському Союзі.

Зеленський та фон дер Ляєн провели спільний брифінг, під час якого президент України закликав посилити санкції проти Росії, адже Кремль адаптується до них.

Обговорили нові санкції проти Росії, зокрема, десятий санкційний пакет Євросоюзу. Це спільне європейське завдання – зменшити здатність Росії обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії Росії. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, а держава-терорист, навпаки, збільшує темп адаптації до санкцій,

– Зеленський.

ЄС обіцяє новий санкційний пакет

Урсула фон дер Ляйєн сказала, що Європейський союз розраховує запровадити нові санкції проти Росії до 24 лютого – роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Напередодні вона говорила, до 10-го пакету санкцій ЄС увійдуть заходи, спрямовані на боротьбу з обходом введених раніше обмежень.

Раніше агентство Reuters писало, що Литва і Польща мають намір домогтися запровадження санкцій проти російського ядерного сектора та обмежень на торгівлю алмазами.

А за даними Bloomberg, Євросоюз готує ще й санкції й проти Білорусі. Серед можливих обмежень – заборона експорту товарів та технологій подвійного призначення, які використовуються у військових цілях, а також санкції на нафту, вугілля, сталь та золото.