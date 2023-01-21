Про це розповіли журналісти з посиланням на дипломатичні джерела. Розповідаємо, що може входити до нового пакету санкцій.

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Яким може бути новий пакет санкцій

Країни-члени ЄС, які активно займаються просуванням обмежень проти Росії, визначилися з тим, що має бути у новому десятому пакеті санкцій. Мовиться про обмеження співпраці блоку з Москвою щодо ядерного палива, заборону імпорту російських алмазів і скорочення торгівлі з союзником Кремля Білоруссю.

Високопоставлені дипломати з трьох країн зазначили, що наступний пакет має бути готовим до річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого.

Наступний пакет санкцій буде готовий десь приблизно до трагічної першої річниці вторгнення,

– сказав один із високопоставлених дипломатів.

Другий додав, що "були амбіції" підготувати заходи на той час.

Водночас невідомо, хто та що може потрапити під пакет санкцій. Зауважимо, що внесення осіб до чорного списку, як правило, з меншим опором отримує необхідну підтримку з боку всіх 27 країн ЄС. Натомість про економічні санкції цього не скажеш.

Додамо, що 17 січня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила підготовку нового пакета санкцій. Здебільшого він буде спрямований на "закритті лазівок, на тому, щоб покінчити з ухилянням від санкцій, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу".

Що було у дев'ятому пакеті санкцій

Нагадаємо, що дев'ятий пакет санкцій проти Росії ухвалили 16 грудня 2022 року. Офіційно це підтвердила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Він передбачає: