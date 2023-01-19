Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Захід має дещо серйознішні ігри.

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Який план у Віктора Орбана

Павло Клімкін наголосив, що проросійському держдіячу Віктору Орбану насправді не потрібно й не вигідно бути другом російських олігархів.

Якщо він почав цю історію, значить він розуміє, що йому потрібно наразі торгуватися із Брюсселем, мати аргументи для того, щоб "гратися" довкола 10-го пакету санкцій,

– наголосив він.

На його думку, однією з причин, чому у Будапешті почалися такі "гойдалки" – бажання ЄС включити до 10-го пакету санкцій атомну галузь.

"Це, звичайно, Угорщині не подобається", – додав ексочільник МВС України.

За його словами, Угорщина має багато зв'язків, не виняток, що й корупційних теж.

"Мені здається, що це й один з важелів, як відбити санкції", – наголосив Клімкін.

Він зауважив, що мовиться першочергово про російську атомну сферу.

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Ключове питання

Павло Клімкін розказав, що поки що Захід залежний від російських атомних виробництв: не стільки по паливу, а скільки по збагаченню. Проте зараз спостерігається зменшення цієї залежності на реальних прикладах.

Хтось казав, що Німеччина не може відмовитися від російського вугілля, газу, нафти. Рік пройшов і зараз нулі по імпорту,

– наголосив він.

На його думку, що такий результат вражає, тож треба прагнути більшого.

"Тепер потрібно вбити цю наркотичну залежність Заходу від російської атомки", – наголосив він.

За словами Клімкіна, гра із санкціями розгортається саме довкола цього питання.

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