Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, Захід має дещо серйознішні ігри.
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Який план у Віктора Орбана
Павло Клімкін наголосив, що проросійському держдіячу Віктору Орбану насправді не потрібно й не вигідно бути другом російських олігархів.
Якщо він почав цю історію, значить він розуміє, що йому потрібно наразі торгуватися із Брюсселем, мати аргументи для того, щоб "гратися" довкола 10-го пакету санкцій,
– наголосив він.
На його думку, однією з причин, чому у Будапешті почалися такі "гойдалки" – бажання ЄС включити до 10-го пакету санкцій атомну галузь.
"Це, звичайно, Угорщині не подобається", – додав ексочільник МВС України.
За його словами, Угорщина має багато зв'язків, не виняток, що й корупційних теж.
"Мені здається, що це й один з важелів, як відбити санкції", – наголосив Клімкін.
Він зауважив, що мовиться першочергово про російську атомну сферу.
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Ключове питання
Павло Клімкін розказав, що поки що Захід залежний від російських атомних виробництв: не стільки по паливу, а скільки по збагаченню. Проте зараз спостерігається зменшення цієї залежності на реальних прикладах.
Хтось казав, що Німеччина не може відмовитися від російського вугілля, газу, нафти. Рік пройшов і зараз нулі по імпорту,
– наголосив він.
На його думку, що такий результат вражає, тож треба прагнути більшого.
"Тепер потрібно вбити цю наркотичну залежність Заходу від російської атомки", – наголосив він.
За словами Клімкіна, гра із санкціями розгортається саме довкола цього питання.
Десятий пакет санкцій від ЄС: основне
- Польща і Литва хочуть, щоб Європейський Союз наклав обмеження на ядерний сектор Росії в межах нового санкційного пакета. Також ЄС закликають заборонити більше пропагандистських ЗМІ.
- Наразі в санкційному списку ЄС перебувають близько 1300 фізичних та 120 юридичних осіб. Також проти країни-агресорки запровадили економічні санкції, які охоплюють торгівлю, транспорт, енергетику, банківську справу, засоби масової інформації та оборонну сферу.
- Нещодавно у Financial Times заявили, що Росія й надалі продовжує вірити, що їй вдасться легко пережити західні санкції щодо нафти. Аналітики ж занепокоєні і прогнозують погіршення ситуації.