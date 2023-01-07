За словами угорського прем'єра, Будапешт планує претендувати на роль регіонального лідера. Про це він заявив у своїй промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана.
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Орбан вважає, що Захід почав нову "Холодну війну"
Прем'єр Угорщини заявив, що найбільшими викликами перед його країною в наступному десятилітті є:
- вихід з групи країн із середнім рівнем доходу,
- наздоганяння розвинутих країн,
- досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі.
За його словами, неоліберальна модель глобалізації відходить в минуле. Внаслідок цього у США з'являються нові суперники, позаяк модель дозволила зміцнитись таким державам, як Китай.
Крапку над "і" поставив початок українсько-російської війни у 2022 році, який дав зрозуміти, що нинішній заходоцентризм не може утримувати позиції, оскільки конкуренти Заходу посилилися, не в останню чергу через лібералізацію торгівлі та економіки,
– зазначив Орбан.
Він вважає, що у відповідь, аби протистояти суперникам, Захід на чолі зі США нібито розпочали "Холодну війну". Тож новий світовий порядок полягає у тому, що усі економічні, політичні та культурні взаємодії проходять через провідні держави сформованих блоків. Водночас Угорщина має негативний історичний досвід існування в блоковому протистоянні.
"Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяльного розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків", – заявив Орбан.
Прем'єр Угорщини переконаний, що його країна повинна бути в добрих стосунках з державами, які є конкурентами Заходу. Мовляв, лише так можна уникнути маргіналізації.
Останні заяви Орбана: головне
- В українському МЗС відреагували на заяву Орбана про те, що наша держава здатна воювати з Росією лише завдяки підтримці США. У Києві наголосили, що висловлювання угорського прем'єра "демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, який протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість".
- Радник глави Офісу Президента України Олексій Арестович наголосив, що Орбан озвучує чисто кремлівські наративи.
- Раніше він також заявляв, що потрібно досягти припинення вогню в Україні. При цьому прем'єр Угорщини вважає війну в Україні "протистоянням США та Росії".