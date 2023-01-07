За словами угорського прем'єра, Будапешт планує претендувати на роль регіонального лідера. Про це він заявив у своїй промові на різдвяній вечері Фонду імені Селла Калмана.

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Орбан вважає, що Захід почав нову "Холодну війну"

Прем'єр Угорщини заявив, що найбільшими викликами перед його країною в наступному десятилітті є:

вихід з групи країн із середнім рівнем доходу,

наздоганяння розвинутих країн,

досягнення статусу регіональної середньої держави в Центральній Європі.

За його словами, неоліберальна модель глобалізації відходить в минуле. Внаслідок цього у США з'являються нові суперники, позаяк модель дозволила зміцнитись таким державам, як Китай.

Крапку над "і" поставив початок українсько-російської війни у 2022 році, який дав зрозуміти, що нинішній заходоцентризм не може утримувати позиції, оскільки конкуренти Заходу посилилися, не в останню чергу через лібералізацію торгівлі та економіки,

– зазначив Орбан.

Він вважає, що у відповідь, аби протистояти суперникам, Захід на чолі зі США нібито розпочали "Холодну війну". Тож новий світовий порядок полягає у тому, що усі економічні, політичні та культурні взаємодії проходять через провідні держави сформованих блоків. Водночас Угорщина має негативний історичний досвід існування в блоковому протистоянні.

"Тому вихідним кроком угорської стратегії наздоганяльного розвитку є розробка специфічної для країни логіки глобалізації для подолання негативних наслідків", – заявив Орбан.

Прем'єр Угорщини переконаний, що його країна повинна бути в добрих стосунках з державами, які є конкурентами Заходу. Мовляв, лише так можна уникнути маргіналізації.

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