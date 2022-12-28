В ефірі стріму "ФЕЙГИН LIVE" радник голови ОПУ Олексій Арестович прокоментував слова Орбана, передає 24 канал. Він зазначив, що це чисто кремлівський наратив.

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Олексій Арестович назвав, які вони є: "Україна несамостійна", "Україна, як маріонетка", "Україна, як розмінна монета в геополітичних іграх США", "Україна, як ударний щит американців".

Залишається дивуватися, що Угорщина при Орбані досі робить в НАТО та ЄС. НАТО так точно, адже там США домінують,

– наголосив радник голови ОПУ.

"Єдине, що рятує, – десь 50% угорців думають абсолютно інакше, євроатлантично й дуже компліментарно до України", – зазначив Арестович.

Дивіться відео з Олексієм Арестовичем в ефірі "ФЕЙГИН LIVE":

За його словами, можна сміливо говорити, що ці московські наративи не Угорщини, а її політичної сили та керівника. ЄС та НАТО давно пора дати оцінку.

Крім того, Олексій Арестович нагадав, що українське МЗС вже відреагувало на ці заяви. Там сказали, якщо він так хоче миру, хай використовує свій вплив на Путіна для того, щоб цей мир прийшов.

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