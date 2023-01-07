По словам венгерского премьера, Будапешт намерен претендовать на роль регионального лидера. Об этом он заявил в своей речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана.

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Орбан считает, что Запад начал новую "Холодную войну"

Премьер Венгрии заявил, что самыми большими вызовами перед его страной в следующем десятилетии являются:

выход из группы стран со средним уровнем дохода,

догон развитых стран,

достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе.

По его словам, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое. В результате у США появляются новые соперники, поскольку модель позволила укрепиться таким государствам как Китай.

Точку над "і" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дало понять, что нынешний западоцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики,

– отметил Орбан.

Он считает, что в ответ, чтобы противостоять соперникам, Запад во главе с США якобы начал "Холодную войну". Новый мировой порядок заключается в том, что все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сложившихся блоков. В то же время Венгрия имеет отрицательный исторический опыт существования в блоковом противостоянии.

"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", – заявил Орбан.

Премьер Венгрии убежден, что его страна должна быть в хороших отношениях с государствами, конкурирующими с Западом. Мол, только так можно избежать маргинализации.

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