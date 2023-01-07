По словам венгерского премьера, Будапешт намерен претендовать на роль регионального лидера. Об этом он заявил в своей речи на рождественском ужине Фонда имени Селла Калмана.
Заметьте Вражда между Украиной и Венгрией может подорвать усилия ЕС по противодействию России, – FT
Орбан считает, что Запад начал новую "Холодную войну"
Премьер Венгрии заявил, что самыми большими вызовами перед его страной в следующем десятилетии являются:
- выход из группы стран со средним уровнем дохода,
- догон развитых стран,
- достижение статуса регионального среднего государства в Центральной Европе.
По его словам, неолиберальная модель глобализации уходит в прошлое. В результате у США появляются новые соперники, поскольку модель позволила укрепиться таким государствам как Китай.
Точку над "і" поставило начало украинско-российской войны в 2022 году, которое дало понять, что нынешний западоцентризм не может удерживать позиции, поскольку конкуренты Запада усилились, не в последнюю очередь из-за либерализации торговли и экономики,
– отметил Орбан.
Он считает, что в ответ, чтобы противостоять соперникам, Запад во главе с США якобы начал "Холодную войну". Новый мировой порядок заключается в том, что все экономические, политические и культурные взаимодействия проходят через ведущие государства сложившихся блоков. В то же время Венгрия имеет отрицательный исторический опыт существования в блоковом противостоянии.
"Поэтому исходным шагом венгерской стратегии догоняющего развития является разработка специфической для страны логики глобализации для преодоления негативных последствий", – заявил Орбан.
Премьер Венгрии убежден, что его страна должна быть в хороших отношениях с государствами, конкурирующими с Западом. Мол, только так можно избежать маргинализации.
Последние заявления Орбана: главное
- В украинском МИД отреагировали на заявление Орбана о том, что наше государство способно воевать с Россией только благодаря поддержке США. В Киеве подчеркнули, что высказывания венгерского премьера "демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу, противостоящему российской агрессии, а также его собственной политической близорукости".
- Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович отметил, что Орбан озвучивает чисто кремлевские нарративы
- Ранее он также заявлял, что нужно добиться прекращения огня в Украине. При этом премьер Венгрии считает войну в Украине "противостоянием США и России".