Премьер-министр Венгрии говорит, что нужно добиться прекращения огня в Украине. Однако после этого, по его словам, начнутся переговоры США и России. Очевидно, что Виктор Орбан считает, что Кремль ведет жестокую войну в Украине якобы не против нашего государства.

Обратите внимание Раньше была мизерная сумма: Венгрия заморозила российские активы почти на 900 миллионов евро

Что там снова заявляет Орбан

Стоит отметить, что Виктор Орбан говорит, что вышеупомянутые "переговоры США и России" должны происходить при сохранении территориальной целостности Украины. Премьер-министр Венгрии говорит, что территориальная целостность Украины подразумевает контроль над границами 1991 года.

Однако по военной помощи в Будапеште совсем другая позиция. Орбан говорит, что Венгрия не оказывает нам военной помощи, потому что глава правительства "не верит в нее" и сейчас продолжается якобы "не война Украины", хотя сейчас наше государство борется за свою свободу, которую у нас пытаются забрать.

Мы хотели бы, чтобы переговоры между воюющими сторонами состоялись как можно быстрее,

– сказал Орбан.

А еще премьер-министр Венгрии говорит, что не намерен посещать Украину в 2023 году.

Орбан выступает против санкций ЕС

Венгрия часто создает препятствия коллективным решениям ЕС в отношении Украины, в том числе и касающиеся санкций против России. Свою позицию Виктор Орбан аргументирует тем, что санкции ЕС против России якобы провалились и призвал к мирным переговорам между Украиной и Россией.

Поэтому Венгрия блокировала девятый пакет санкций против России, однако, как и в случае с предыдущими пакетами, изменила свою позицию и поддержала новый пакет ограничений, в котором Евросоюз ввел санкции против российской армии, всех партий Госдумы, неонацистских организаций, нескольких членов правительства России, семей приближенных к Кремлю бизнесменов и пропагандистов.