Навпаки прем'єр-популіст послабив санкції проти Росії, відкинув передачу зброї та іншої військової допомоги Україні, а також заблокував переговори Києва щодо вступу в НАТО.

Увага Угорський прем'єр Орбан хоче розпустити Європарламент, – AP

Фахівці вважають, що глибокі розбіжності між країнами можуть зашкодити здатності Євросоюзу допомогти Україні протистояти наступу Росії цього року.

Українські зв'язки в уявленні Угорщини завжди були підпорядковані зв'язкам з Росією. Цього року вони теж були підпорядковані торгам з ЄС. Угорщина була готова відмовитися від допомоги Україні за відсутності угоди з Євросоюзом,

– цитує FT експерта Андраш Рач з Німецької ради з міжнародних відносин.

Угорщина досі не змінила позиції

Критики припустили, що Угорщина використовувала допомогу Україні як інструмент для переговорів щодо пакетів фінансування ЄС.

Брюссель оголосив відстрочені терміни, щоб довести, що він виконав реформи верховенства права. Останні необхідні для розблокування фондів відновлення пандемії та згуртованості на мільярди євро.

Важливо! У ЄС побоюються, що у разі обговорення Євросоюзом остаточне рішення з цього приводу, будь-яке питання, яке потребує одностайної згоди, як-от подальша допомога Україні, може знову стати заручником Угорщини.

Основні розбіжності з Угорщиною залишилися незмінними, і це знову стане проблемою, як навесні. ЄС був готовий терпіти цю незавершену справу. Альтернативою була б повна ізоляція Угорщини,

– повідомив дипломат ЄС.

Стані й нові конфлікти

Зазначають що Угорщина наразі в скрутному становищі. Вона є однією з країн, найбільш залежних в ЄС від російської нафти та газу. При цьому Угорщина втягнута у суперечки з Україною щодо прав для етнічних угорців.

Будапешт забезпечив винятки щодо заборони на імпорт енергоносіїв, голосував за кожен пакет санкцій ЄС проти Москви. А за останні тижні він заморозив російські активи на суму 870 мільйонів євро.

Однак, інші кроки все ж свідчать про намір Угорщини підтримувати відкритий діалог з Росією.

Довідка. Орбан стверджує, що санкції виявилися неефективними, і що вони завдали більшої шкоди європейській економіці, ніж російській.

Раніше ЄС заморозив фінансування Угорщини