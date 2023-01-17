Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила в коментарі CNN, пише 24 Канал.

До теми ЄС в 10 пакеті санкцій може обмежити ядерний сектор Росії: коли його ухвалять

Що відомо про 10 пакет санкцій

Президентка Єврокомісії зазначила, що десятий пакет санкцій "головним чином буде зосереджений на закритті лазівок, на тому, щоб покінчити з ухилянням від санкцій, і на запровадженні вагомих наслідків для тих, хто обходить санкції Європейського Союзу".

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Які санкції можуть накласти на Росію