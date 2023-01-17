Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила в комментарии CNN, пишет 24 Канал.

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Что известно о 10 пакетах санкций

Президент Еврокомиссии отметила, что десятый пакет санкций "главным образом будет сосредоточен на закрытии лазейок, на том, чтобы покончить с уклонением от санкций, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза".

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Какие санкции могут наложить на Россию