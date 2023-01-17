Об этом Урсула фон дер Ляен сообщила в комментарии CNN, пишет 24 Канал.
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Что известно о 10 пакетах санкций
Президент Еврокомиссии отметила, что десятый пакет санкций "главным образом будет сосредоточен на закрытии лазейок, на том, чтобы покончить с уклонением от санкций, и на введении весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза".
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Какие санкции могут наложить на Россию
- Как недавно стало известно, Польша и Литва хотят, чтобы Евросоюз в рамках нового санкционного пакета наложил ограничения на ядерный сектор России.
- Также ЕС призывают запретить больше пропагандистских СМИ. Об этом на условиях анонимности рассказали высокопоставленные дипломаты из Польши и Литвы.
- Также будут предлагать отключение еще большего количества российских банков от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.
- По словам дипломатов, санкционный пакет должен быть готов к первой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, то есть 24 февраля.
- Украина призвала Евросоюз включить в санкционный список российскую государственную ядерную энергетическую компанию "Росатом". Заметим, что такие ограничения пока блокирует Венгрия.