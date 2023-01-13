Об этом на условиях анонимности рассказали высокопоставленные дипломаты из Польши и Литвы. В 10 пакете также будут предлагать отключение еще большего количества российских банков от глобальной системы обмена сообщениями SWIFT.

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10 пакет санкций может быть готов к годовщине вторжения

По словам дипломатов, 10-й пакет санкций ЕС против России должен быть готов к первой годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину, то есть 24 февраля.

Получить необходимое единодушие в ЕС для введения новых санкций становится все труднее. Однако мы предложим новый амбициозный пакет,

– заметил один из дипломатов.

Литва и Польша также хотели бы новых санкций против союзницы Кремля Беларуси, имеющей лазейки, позволяющие ей обходить европейские ограничения по торговле товарами, в частности, мебелью.

Это перекликается с заявлением президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что ЕС введет санкции против Беларуси за помощь России в войне.

Украина призывала включить "Росатом" в санкционный список

Украина уже призывала ЕС включить российскую государственную ядерную энергетическую компанию "Росатом" в следующий пакет санкций. Такие ограничения пока блокируют, в частности, Венгрия.

Страна имеет 4 ядерных реактора, построенных в России. Более того, Венгрия планирует увеличить их количество еще на два. Их должен построить "Росатом".

Вам удобно иметь такого партнера? Который вторгается в соседнюю страну и в то же время строит вашу атомную станцию?

– заявил высокопоставленный украинский дипломат, принимавший участие во встрече с дипломатами ЕС в Брюсселе.

"Росатом" или его руководство предлагают внести в черный список как первый шаг, который должен привести к сворачиванию сотрудничества ЕС с российской ядерной отраслью.

Также европейские дипломаты заявили, что через новые санкции ЕС они снова попробуют:

прекратить торговлю бельгийскими бриллиантами с Россией;

расширить запрет на торговлю продуктами, которые могут быть использованы в военных целях.

Обратите внимание! В настоящее время в санкционном списке ЕС находятся около 1300 физических и 120 юридических лиц. Также против страны-агрессорки ввели экономические санкции, охватывающие торговлю, транспорт, энергетику, банковское дело, средства массовой информации и оборонную сферу.