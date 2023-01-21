Об этом рассказали журналисты со ссылкой на дипломатические источники. Рассказываем, что может входить в новый пакет санкций.

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Каким может быть новый пакет санкций

Страны-члены ЕС, активно занимающиеся продвижением ограничений против России, определились с тем, что должно быть в новом десятом пакете санкций. Речь идет о ограничение сотрудничества блока с Москвой в отношении ядерного топлива, запрещение импорта российских алмазов и сокращение торговли с союзником Кремля Беларусью.

Высокопоставленные дипломаты из трех стран отметили, что следующий пакет должен быть готов к годовщине полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Следующий пакет санкций будет готов где-то примерно к трагической первой годовщине вторжения,

– сказал один из высокопоставленных дипломатов.

Второй добавил, что "были амбиции" подготовить мероприятия к тому времени.

В то же время, неизвестно, кто и что может попасть под пакет санкций. Заметим, что внесение лиц в черный список, как правило, с меньшим сопротивлением получает необходимую поддержку со стороны всех 27 стран ЕС. Об экономических санкциях этого не скажешь.

Добавим, что 17 января президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подтвердила подготовку нового пакета санкций. В большинстве своем он будет направлен на "закрытие лазейок, на то, чтобы покончить с уклонением от санкций, и на введение весомых последствий для тех, кто обходит санкции Европейского Союза".

Что было в девятом пакете санкций

Напомним, что девятый пакет санкций против России был принят 16 декабря 2022 года. Официально это подтвердила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Он предполагает: