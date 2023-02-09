Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он считает, что на отказ Запада от переговоров повлиял один из главных факторов – Путину давали шанс окончить войну до конца прошлого года, но он этим не воспользовался.

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Запад понимает, что Путина нужно уничтожить

По его словам, Путин решил перевести свою страну на "военные рельсы" и не прекращает мобилизацию в России.

Цивилизованный мир понял, что Путин собирается идти до конца настолько, насколько ему это разрешат. Так что садиться за стол переговоров бессмысленно, если российский диктатор просто мобилизовывает россиян и готовит новое наступление,

– объяснил Тизенгаузен.

Он отметил, что единственный выход – помочь Украине победить. "Для этого нужно ускорить и расширить поставки тяжелого вооружения. И коллективный Запад принял для себя решение, что Путина и его армию нужно уничтожить", – считает Тизенгаузен.

По его мнению, сейчас иллюзия переговоров исчезла даже у самых ярых адептов переговорного процесса – Шольца и Макрона. "Поэтому уже обсуждают поставки и танков, и авиации, и дальнобойных ракет, все пойдет в бой, хотя и не так быстро, как нам бы хотелось", – добавил он.

Почему Запад хочет окончания войны

Политтехнолог предположил, что популярное мнение о том, что Запад устал от войны и Путина – это, наверное, последний пункт в мотивах.

Тизенгаузен назвал несколько мотивов, почему Запад действительно хочет окончания войны в Украине:

Первый пункт – глобальный и экономический кризис, на который влияет война.

Второй пункт – то, что во время кризиса необходимо тратить дополнительные деньги на помощь Украине и объяснять это своим избирателям в Европе.

Кроме того, также не стоит сбрасывать со счетов фактор Китая – там сейчас ужасный всплеск пандемии и экономический спад. Хотя Китай и создает видимость, будто он нейтрален, но в этом плане Путин достал уже даже эту страну. Поэтому сейчас все хотят вернуться и начать восстанавливать свою экономику,

– считает Тизенгаузен.

Тизенгаузен объяснил, почему Запад хочет окончания войны в Украине: видео



По его словам, российский диктатор и пропагандисты еще подливают масла в огонь, когда угрожают не только Украине, но и Германии, Франции, Польше и другим.

"И Европа не может понять, шутит Путин или нет. Поэтому они "на всякий случай" хотят его "прихлопнуть", как таракана, а потом будут разбираться. Эта глобальная угроза от России распространяется по всей Европе", – добавил он.

Политтехнолог подчеркивает, что сочетание всех этих факторов и подталкивает европейских партнеров быстрее закончить войну. Он отметил, что теперь даже Германия призывает страны Запада поскорее поставить Украине тяжелое вооружение.

К слову, страна-агрессор будет продолжать войну, пока у диктатора Владимира Путина есть рычаги влияния. Его не остановит даже годовщина полномасштабного вторжения. Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров спрогнозировал следующие действия диктатора.