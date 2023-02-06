Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Также он заявил, что победа Украины – это шанс для России, когда военное и геополитическое поражение создадут предпосылки для революционных перемен.

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Путин не отступит вопреки последствиям

Каспаров убежден, что Путин не отступает от намерения уничтожить Украину как самостоятельное государство. Однако это лишь промежуточная цель российского диктатора, он хочет изменить мировой порядок.

Он хочет вернуть мир во времена даже не Холодной войны, а во времена далекого прошлого, когда все решалось только силой. На этом пути он готов принести любые жертвы, совершить любые преступления,

– заметил оппозиционер.

По словам Гарри Каспарова, пока у Путина есть рычаги власти в России, война будет продолжаться. Диктатор бросает для достижения цели все существующие ресурсы, не задумываясь о последствиях.

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Россия попытается переломить ход боевых действий

Каспаров отметил, что коррупция среди российской верхушки негативно повлияла на ситуацию российских войск.

"Отрицательный естественный отбор привел на верхушку власти людей не только без совести и морали, но и достаточно профессионально не пригодных к выполнению задач. Украинская армия демонстрирует явное преимущество не только в морали, но и в способности вести боевые действия", – сказал он.

Российский оппозиционный политик предположил, что Путин понимает: затягивание войны будет только усиливать Украину. Поэтому Россия в ближайшее время попытается переломить ход боевых действий и бросит на это все свои ресурсы.

Диктатору нужно показать хоть какой-то результат

Каспаров подчеркнул, что Путин любит символические даты. Кроме того, российские власти пытаются хоть как-то оправдать упадок экономики в государстве.

"Ему (Путину – 24 Канал) нужны хоть какие-то успехи, чтобы оправдать переход российской экономики на военные рельсы. Еще нет общей мобилизации в России, но по сути страна находится в военном положении, где давно не соблюдаются права граждан", – заявил он.

Оппозиционер добавил, что сейчас российская промышленность активно работает для поддержки российской армии и производства оружия.

Поэтому, по мнению Каспарова, к 24 февраля оккупанты могут начать более масштабное наступление.

"Россия продолжает наступление. Каждый день идут бои, гибнут люди, Украина героически защищает каждый метр своей земли от захватчиков. Но до 24 февраля может быть что-то более масштабное. В этом случае, мне кажется, сама дата уже не столь важна", – считает оппозиционный политик.

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