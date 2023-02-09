Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він вважає, що на відмову Заходу від переговорів вплинув один з головних факторів – Путіну давали шанс закінчити війну до кінця минулого року, але він цим не скористався.

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Захід розуміє, що Путіна треба знищити

За його словами, Путін натомість вирішив перевести свою країну на "воєнні рейки" та не припиняє мобілізацію в Росії.

Цивілізований світ зрозумів, що Путін збирається йти до кінця настільки, наскільки йому це дозволять. Тож, сідати за стіл переговорів безглуздо, якщо російський диктатор просто мобілізовує росіян та готує новий наступ,

– пояснив Тизенгаузен.

Він зауважив, що єдиний вихід – допомогти Україні перемогти. "Для цього потрібні пришвидшити та розширити поставки тяжкого озброєння. І колективний Захід прийняв для себе рішення, що Путіна і його армію треба знищити", – вважає Тизенгаузен.

На його думку, зараз ілюзія перемовин зникла навіть у самих палких адептів переговорного процесу – Шольца та Макрона. "Тому вже обговорюють постачання і танків, і авіації, і далекобійних ракет для, все піде в бій, хоча й не так швидко, як нам би хотілося", – додав він.

Чому Захід хоче закінчення війни

Політтехнолог припустив, що популярна думка про те, що Захід втомився від війни і Путіна, – це, напевно, останній пункт у мотивах.

Тизенгаузен назвав кілька мотивів, чому Захід дійсно хоче закінчення війни в Україні:

Перший пункт – глобальна та економічна криза, на що впливає війна.

Другий пункт – те, що під час кризи, необхідно витрачати додаткові гроші на допомогу Україні та пояснювати це своїм виборцям у Європі.

Крім того, також не варто скидати з рахунків фактор Китаю – там зараз жахливий сплеск пандемії та економічний спад. Хоч Китай і створює видимість, ніби він нейтральний, але в цьому плані Путін дістав вже навіть цю країну. Тому зараз всі хочуть повернутися та почати відновлювати свою економіку,

– вважає Тизенгаузен.

Тизенгаузен пояснив, чому Захід хоче закінчення війни в Україні: відео



За його словами, російський диктатор та пропагандисти ще й підливають олії у вогонь, коли погрожують не лише Україні, а й Німеччині, Франції, Польщі та іншим.

"І Європа не може зрозуміти, жартує Путін чи ні. Тому вони "про всяк випадок" хочуть його "прихлопнути", як таргана, а потім будуть розбиратися. Ця глобальна загроза від Росії поширюється на всю Європу", – додав він.

Політтехнолог наголошує, що поєднання цих всіх факторів і підштовхує європейських партнерів швидше закінчити війну. Він зазначив, що тепер навіть Німеччина закликає країни Заходу швидше поставити Україні тяжке озброєння.

До слова, країна-агресорка продовжуватиме війну, поки диктатор Владімір Путін має важелі впливу. Його не зупинить навіть річниця повномасштабного вторгнення. Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров спрогнозував наступні дії диктатора.