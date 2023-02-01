Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Путін навіть посварився з олігархом Юрієм Ковальчуком, якого називають "особистим банкіром" очільника Кремля.

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Як зазначив Гудков, причиною конфлікту стала відсутність успіхів російської армії на полі бою в Україні.

Путін – вже не той, що рік тому

За словами опозиціонера, зараз російський диктатор – зовсім інша людина, аніж на початку 2022 року.

Рік тому представники оточення Путіна боялися йому щось заперечувати або принаймні намагалися уникати цих проблем. Зараз вони вже йому відкрито говорять,

– сказав Гудков.

Він додав, що російському диктатору довелося змиритися з таким станом справ. Адже, за словами Гудкова, Путін не може без свого оточення.

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Розрахунок Путіна на Кадирова та Пригожина провалився

Опозиціонер нагадав, що у певний період очільник Кремля зробив ставку на главу Чечні Рамзана Кадирова та власника ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Зокрема, Путін дозволив цим двом публічно критикувати російську армію. Але диктатор так і не отримав того результату, на який розраховував.

Виникає враження, що Путін сильно здав назад. Адже він готував публічну "прочуханку" для генералів. Але потім зрозумів, що інших генералів у нього немає,

– зазначив Гудков.

Він зауважив, що критики російської армії, зокрема й Кадиров та Пригожин раптово замовкли.

Путін дедалі більше залежить від Патрушева та Герасимова

За словами політика, ображені генерали зараз "стають в позу". Вони можуть натякнути Путіну, що перестануть виконувати його накази, мовляв, воюй сам. А стратегічні вміння диктатора – на рівні плінтуса.

Тому він стає більш залежним від свого оточення – від секретаря радбезу Ніколая Патрушева, начальника генштабу Валєрія Герасимова та багатьох інших людей. А вони теж розуміють, що Путін від них залежний більше, ніж навіть пів року тому,

– розповів Гудков.

Як зазначив опозиціонер, сам очільник Кремля також відчуває, що ситуація для нього змінилася.

"Він – не переможець і не людина, яка вирішує чиїсь долі. Вони (оточення Путіна – 24 Канал) бачать, що він застряг у своїх уявленнях про війну і не може нічого запропонувати, а мобілізація не дає результатів", – сказав Гудков.

Опозиціонер додав, Путін стрімко втрачає авторитет в очах свого оточення.

Російські еліти ставлять собі питання, що робити далі

У російських елітах продовжується боротьба за вплив у Росії. Однак, за словами Гудкова, навіть це відходить на другий план. Зараз російські високопосадовці все частіше ставлять один одному питання: "А що робити далі?".

"Хоч якесь розуміння вони намагаються отримати на нарадах у Кремлі. Але Путін не може дати відповідей. Наростає обурення після нарад, адже виникає ще більше питань", – зазначив Гудков.

Він додав, що невдоволення диктатором у керівництві Росії наростає дедалі більше.

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