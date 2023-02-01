Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, Путин даже поссорился с олигархом Юрием Ковальчуком, которого называют "личным банкиром" главы Кремля.
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Как отметил Гудков, причиной конфликта стало отсутствие успехов российской армии на поле боя в Украине.
Путин – уже не тот, что год назад
По словам оппозиционера, сейчас российский диктатор – совсем другой человек, чем в начале 2022 года.
Год назад представители окружения Путина боялись ему что-либо возражать или хотя бы пытались избегать этих проблем. Сейчас они уже ему открыто все говорят,
– сказал Гудков.
Он добавил, что российскому диктатору пришлось смириться с таким положением дел. Ведь, по словам Гудкова, Путин не может без своего окружения.
Стрим Игоря Гаврищака и Геннадия Гудкова: смотрите полное видео
Расчет Путина на Кадырова и Пригожина провалился
Оппозиционер напомнил, что в определенный период глава Кремля сделал ставку на главу Чечни Рамзана Кадырова и владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. В частности, Путин разрешил этим двум публично критиковать российскую армию. Но диктатор так и не получил того результата, на который он рассчитывал.
Создается впечатление, что Путин сильно сдал назад. Ведь он готовил публичную "порку" для генералов. Но потом понял, что других генералов у него нет,
– отметил Гудков.
Он отметил, что критики российской армии, в том числе Кадыров и Пригожин внезапно замолчали.
Путин все больше зависит от Патрушева и Герасимова
По словам политика, оскорбленные генералы сейчас "становятся в позу". Они могут намекнуть Путину, что перестанут выполнять его приказы, мол, воюй сам. А стратегические умения диктатора – на уровне плинтуса.
Поэтому он становится все более зависимым от своего окружения – от секретаря совбеза Николая Патрушева, начальника генштаба Валерия Герасимова и многих других людей. А они тоже понимают, что Путин от них зависим больше, чем даже полгода назад,
– рассказал Гудков.
Как отметил оппозиционер, сам глава Кремля также чувствует, что ситуация для него изменилась.
"Он – не победитель и не человек, решающий чьи-то судьбы. Они (окружение Путина – 24 Канал) видят, что он застрял в своих представлениях о войне и не может ничего предложить, а мобилизация не дает результатов", – сказал Гудков.
Оппозиционер добавил, что Путин стремительно теряет авторитет в глазах своего окружения.
Российские элиты задают себе вопрос, что делать дальше
Среди российских элит продолжается борьба за влияние в России. Однако, по словам Гудкова, даже это отходит на второй план. Сейчас российские чиновники все чаще задают друг другу вопросы: "А что делать дальше?".
"Хоть какое-то понимание они пытаются получить на совещаниях в Кремле. Но Путин не может дать ответов. Нарастает возмущение после совещаний, ведь возникает еще больше вопросов", – отметил Гудков.
Он добавил, что недовольство диктатором в руководстве России нарастает все больше.
Проблемы Владимира Путина: коротко
- Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отметил, что с командой Путина произошло нечто странное. Если раньше все вокруг заботились о его репутации, теперь создается впечатление, что его пытаются показать как можно хуже.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что 80% окружения Путина хотят отстранить его от власти. Причем им безразлично, на кого сменить диктатора – главное, чтобы это был не Путин.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявлял, что вопрос Владимира Путина в России уже почти закрыт. По словам Данилова, некоторые в России уже даже знают имя преемника диктатора.