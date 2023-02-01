Таку думку 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Цікаво, що навіть терорист Гіркін розказав, як розрізняти дублерів Путіна.

Важливо Єдиний плацдарм: військовий оглядач припустив, звідки Росія може почати наступальні дії

Над образом Путіна припинили працювати

Жирнов розповів, що про репутацію Путіна, таке враження, припинили дбати. У золотих палатах Кремля він нагороджував героїв. Щоправда, на Путіна з шампанським дивились 300 тисяч росіян у брудних окопах. Загалом, раніше його намагались знімати знизу, підбирати нижче оточення, аби він здавався вищим, а тепер – ні.

Або ж, як Путін ніби відстояв Різдвяну службу в церкві. А ми бачимо освітлене вікно, й ми розуміємо, яка ж служба вночі з освітленим вікном. Щоправда, урок з минулого року вони винесли. Він тоді стояв сам, але ніби з жіночого боку, а тепер – з чоловічого, та тут ось у кадр потрапило вікно,

– зазначив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

Він додав, що в церкві не було навіть святкової ялинки. Точніше, там була звичайна. Таке враження, що перед самою зйомкою ФСОшник згадав, що немає ялинки і просто пішов зрубав, яка була. А ще помітно, що на Путіну було принаймні 3 бронежилети, хоча фізично там поруч з ним нікого не може бути.

Путін боїться підпускати до себе навіть телевізійників

За словами ексспівробітника КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії, схоже, Путін нині боїться підпускати до себе телевізійників, лише ФСО. Тож, схоже, вони його і знімають, тож немає необхідних ракурсів тощо. Щодо російського телебачення – за певними даними шоу Соловйова, Скабєєвої не входять навіть у топ-40 програм.

"Люди припинили це дивитись. Хіба лише п'яні в Сиктивкарі, яким немає чого дивитись, і в них ані інтернету, нічого, й тому вони дивляться цей телевізор і ловляться на це. Я впевнений, що всі, хто хоча б якось мислить, дивиться українські телеканали, бо звідси йде реальна жива інформація", – зауважив Жирнов.

Жирнов навів кумедні приклади того, що команда Путіна показує його якомога гірше: дивіться відео

Путін у Санкт-Петербурзі

Як він зазначив, Буданов і Зеленський правильно сумніваються в тому, чи справжній Путін у Кремлі. Крім того, Буданов правильно сказав, що Путін хворий на рак і в нього є купа двійників. Наприклад, нещодавно він ніби був у Санкт-Петербурзі, на роковинах блокади Ленінграду, але немає гарантій, що він там справді був.

Він сидів на фоні перед мікрофон, на якому великими літерами ми всі прочитали Bosch, тобто німецький мікрофон. Він приїхав на 80-річчя блокади Ленінграда. Перед ним стоїть німецький мікрофон і тарілка з полуницею, ви уявляєте, блокада Ленінграда, де говорять, що померли більше мільйона, а він з полуницею,

– наголосив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

Він продовжив, що це вже справжній дурдом. Можливо, просто Путіну подобається, щоб про нього побільше говорили, хоч і в такий спосіб і в такому контексті.

Путін і війна в Україні: останні новини