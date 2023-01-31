Однак президент Китаю наразі офіційно не оголошував про наміри приїхати у Москву. Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер та публіцист зі США Андрій Піонтковський.

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За його словами, на сьогодні всі дані щодо ймовірного візиту Сі Цзіньпіна до Росії базуються лише на витоках інформації, причому переважно з російських джерел.

За яких умов Сі Цзіньпін може відвідати Москву

Піонтковський вважає, що існує єдиний варіант, за якого китайський лідер відвідає столицю Росії. За його словами, цьому має передувати кілька подій.

Кремль має оголосити, що Владімір Путін припустився низки серйозних помилок в українському питанні.

Влада має пояснити людям, що російські війська після "героїчного спротиву" змушені були залишити місто Мелітополь.

А Путін у зв'язку з "погіршенням стану здоров'я" передає свої функції колективному органу – раді безпеки Росії.

Після цього, за словами опозиціонера, лідер Китаю може прилетіти до Росії приватним літаком.

Тоді можна пояснити причину візиту. От Сі Цзіньпін прибув у Москву і надав свій літак для транспортування Путіна на лікування десь в одному з буддистських монастирів в горах методами традиційної китайської медицини,

– зазначив Піонтковський.

Публіцист додав, що це найзмістовніший порядок денний можливого візиту лідера Китаю до Росії.

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Публіцист вважає, що саме такий варіант розвитку подій є найімовірнішим. Якщо ж обставини не складуться таким чином, то, за словами Піонтковського, й ніякого візиту Сі Цзіньпіна до Росії не буде.

"А навіщо йому їхати? Президент Китаю вже висловив своє ставлення до цієї війни. Воно таке собі відсторонено-скептичне", – сказав публіцист.

Він зазначив, що Китай не надаватиме військову допомогу Росії у війні проти України. Адже Пекін не хоче "нариватися" на вторинні санкції.

"Сі Цзіньпін хіба що час від часу буде постачати Путіну бронежилети та шоломи", – зауважив опозиційний політик.

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