Про це повідомив колумніст The Washington Post Макс Бут. На його думку, Пекін міг би відіграти для Росії таку ж роль, яку США відіграють для України, і тоді б шанси на перемогу країни-терористки зросли б.

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Китай не хоче опинитися на програшному боці

Пекін став найбільшим джерелом імпорту для Кремля, зокрема напівпровідників, які потрібні Росії для виробництва як цивільного, так і військового обладнання. Однак Сі Цзіньпін не хоче залишатися на боці Владіміра Путіна, тому він намагається балансувати між Заходом і країною-агресоркою, чим створює потенційні можливості для впливу з боку адміністрації Джо Байдена.

Окрім цього, Китай не в захваті від економічних зривів, спричинених російським вторгненням в Україну, оскільки КНР є кредитором для країн з низьким рівнем доходу, і тепер вони хвилюються через те, щоб отримати виплату від країн, економіка яких постраждала від стрімкого зростання цін на сировинні товари.

Як несентиментальний практик Realpolitik, Сі Цзіньпін не хоче опинитися на стороні, що може стати програшною,

– йдеться у публікації.

Таким чином, Китай не може дозволити собі опинитися в такій ізоляції як Росія. І це пояснює, чому Пекін тягнеться до Європи та намагається зменшити ворожнечу з США.

Китай постачав Росії допомогу

Американські чиновники мають докази, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. В адміністрації Байдена висловили Пекіну занепокоєння.

Так, нелетальне обладнання, яке Росія отримала від Китаю, містить бронежилети та шоломи. У США вважають, що уряд Китаю має вжити заходів, аби припинити допомагати агресору.

Держсекретар Тоні Блінкен відвідає Китай найближчими тижнями і, ймовірно, обговорить ці нелетальні постачання до Росії.