Однако президент Китая пока официально не объявлял о намерении приехать в Москву. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер и публицист из США Андрей Пионтковский.

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По его словам, на сегодняшний день все данные по вероятному визиту Си Цзиньпина в Россию базируются только на утечках информации, причем преимущественно из российских источников.

При каких условиях Си Цзиньпин может посетить Москву

Пионтковский считает, что существует единственный вариант, при котором китайский лидер посетит столицу России. По его словам, этому должно предшествовать несколько событий.

Кремль должен объявить, что Владимир Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе.

Власти должны объяснить людям, что российские войска после "героического сопротивления" вынуждены были покинуть город Мелитополь.

А Путин в связи с "ухудшением состояния здоровья" передает свои функции коллективному органу – совбезу России.

После этого, по словам оппозиционера, лидер Китая может прилететь в Россию на частном самолете.

Тогда можно разъяснить причину визита. Вот Си Цзиньпин прибыл в Москву и предоставил свой самолет для транспортировки Путина на лечение где-то в одном из буддистских монастырей в горах методами традиционной китайской медицины,

– отметил Пионтковский.

Публицист добавил, что это самая содержательная повестка дня возможного визита лидера Китая в Россию.

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Публицист считает, что именно такой вариант развития событий наиболее вероятен. Если же обстоятельства не сложатся таким образом, то, по словам Пионтковского, и никакого визита Си Цзиньпина в Россию не будет.

"А зачем ему ехать? Президент Китая уже выразил свое отношение к этой войне. Оно такое отстраненно-скептическое", – сказал публицист.

Он отметил, что Китай не будет оказывать военную помощь России в войне против Украины. Пекин ведь не хочет "нарываться" на вторичные санкции.

"Си Цзиньпин разве что время от времени будет поставлять Путину бронежилеты и шлемы", – отметил оппозиционный политик.

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