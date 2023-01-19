Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Николай Давидюк. Китай такой, что переобуваеться в воздухе и делает вид, что не знал о планах нападения на Украину.

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Китай хочет сотрудничать с экономикой мира

Давидюк рассказал, что в Давосе мы не видели первые ряды китайских инвесторов. Однако там был китайский экономист, а не военный или врач. Это означает, что Китай желает сотрудничать с экономикой мира. Главное, что показал этот форум – это то, что Китай не хочет быть в одном пуле с Россией.

Позор для Китая быть в одной корзине с зловонными лузерами, для развивающейся экономики, быть с экономикой, которая меньше, чем экономика штата Калифорния. Самое главное, что там не было только россиян. Ни политиков топового уровня, ни олигархов, которые всегда собирали там всех проституток,

– отметил политолог.

Отсутствие российских нефти и газа

Он продолжил, что Давос ясно продемонстрировал изоляцию России. Никто не жаловался на отсутствие российского газа и нефти. Парадокс состоит в том, что газ на мировом рынке стал дешевле при отсутствии российского газа и самое главное отсутствии российского шантажа.

"Запад показал, что может быть хороший результат без России. Китай не хочет, чтобы Запад и с ним так поступил. Министр иностранных дел Евросоюза сказал, что они хотят отказаться от российского дешевого газа и китайской дешевой рабочей силы. Китайская экономика хочет быть современной и прогнозируемой", – заметил Давидюк.

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Процесс отграничения России от Китая

По его словам, начался процесс отграничения России от Китая. Они сближались последние 100 лет через коммунизм и т.д. Однако Си Цзиньпин сменил курс. Он не хочет, чтобы Китай ассоциировался с Россией. Это Путин бегает за ним, хочет обняться и постоянно говорит о партнерстве, дружбе и братстве.

Ничего этого не происходит со стороны Си Цзиньпина. Он сейчас борется с ковидом, выходит на мировые рынки, выводит экономику на первое место. Он пытается отмежеваться от России, он не хочет видеть Россию в списках своих партнеров,

– подчеркнул политолог.

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