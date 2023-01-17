Как сообщили в Национальном бюро статистики Китая, по состоянию на конец 2022 года население Китая сократилось примерно на 850 тысяч человек – то есть до 1,41175 миллиарда человек. В Организации Объединенных Наций даже изменили прогнозы относительно того, сколько людей будет проживать в государстве до 2050 года.

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На сколько еще людей сократится население Китая

В ООН отмечают, что население Поднебесной к 2050 году сократится еще на 109 миллионов. Собственно, это более чем в три раза превышает предыдущий прогноз 2019 года. В то же время китайские демографы начали жаловаться из-за того, что Китай состарится, прежде чем разбогатеет, экономический рост замедлится из-за падения доходов и будет расти государственный долг из-за роста расходов на здравоохранение и социальное обеспечение.

Демографические и экономические перспективы Китая гораздо мрачнее, чем ожидалось. Китаю придется скорректировать свою социальную, экономическую, оборонную и внешнюю политику,

– сказал специалист в этой области І Фусянь.

Кроме того, он отметил, что сокращение рабочей силы в стране и падение объемов производства повлекут за собой рост цен и инфляцию в Соединенных Штатах Америки и странах Европы.

Что на это говорят в Пекине

Глава национального статистического бюро Кан I констатировал, что не стоит беспокоиться по поводу сокращения населения, поскольку "общее предложение рабочей силы все еще превышает спрос".

Коэффициент рождаемости в Китае в прошлом году составил всего 6,77 рождения на 1 000 человек по сравнению с показателем 7,52 рождения в 2021 году. Это самый низкий уровень рождаемости за всю историю наблюдений,

– пишут в издании Reuters.

Стоит сказать, что количество китайских женщин в возрасте от 25 до 35 лет сократилось за последние годы примерно на 4 миллиона. А уровень смертности составляет – 7,18. Он самый высокий со времен Культурной революции 1974 года.

Обратите внимание! Эксперты убеждены, что сокращение населения в Китае вызвано политикой "одного ребенка". Этот закон о том, что одна семья может иметь только одного ребенка, действовал с 1980 по 2015 год. Также уменьшение людей в Китае можно объяснить высокой стоимостью образования, из-за чего многие не могли себе позволить вообще иметь ребенка.

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