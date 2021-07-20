Китайские власти не только объявили об отмене карательных ограничений, а пообещали поощрять большую рождаемость в стране. Это решение приняли еще 26 июня. "За" проголосовали на ЦК Компартии Китая и Государственном совете.

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В 2015 Китай отказался от политики одного ребенка в семье

От политики "одна семья – один ребенок" Китай отказался еще в 2015 году. А до этого это жесткое правило действовало в течение 36 лет. Правда, с 1980-х годов, если первой рождалась девочка, то семье позволяли иметь еще одного ребенка.

На небольшое послабление пошли еще в 2013 году – двоих детей разрешали иметь еще и тем супружеским парам, муж или жена в которой были единственным ребенком в семье.

В Китае впервые сократилось население

Отметим, что на изменение своей демографической политики Пекин пошел из-за резкого падения рождаемости. Эксперты объясняют это большими расходами на детей и общим сокращением количества молодых женщин в стране.

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В 2021 году в КНР впервые за 50 лет сократилось население. Таким образом, вскоре звание крупнейшей по количеству населения страны мира у Китая может отобрать Индия.