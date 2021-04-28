Китай скоро может уступить лидерство по количеству населения Индии. Впервые за 50 лет в Поднебесной сократилась численность жителей. Не помогает даже ослабление политики планирования семьи.

О таких изменениях информирует издание Financial Times. Предыдущее сокращение населения произошло еще в конце 1950-х годов – после голода, когда погибли миллионы людей.

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Власти затягивают с обнародованием данных переписи

Несмотря на то, что политику планирования семьи китайские власти ослабили, однако численность населения все-таки упала.

Пока данные переписи, которая проходила в декабре 2020 года, не обнародовали. Однако, предполагают СМИ, отметка будет меньше ранее зарегистрированных 1,4 миллиарда.

Интересно! Журналисты предполагают, что власти Китая специально не обнародуют данные, опасаясь реакции общества. Объясняют это так: мол, информация очень чувствительная и требует согласования между многими структурами.

Результаты переписи окажут влияние на настроения населения

Результаты переписи будут иметь огромное влияние на то, как китайский народ видит свою страну и как работают различные правительственные ведомства,

– сказал эксперт Аналитического центра Пекина Хуан Вэньчжэнь.

Эксперты убеждены, если перепись подтвердит догадки, то Индия вполне может получить лидерские позиции в мире. Ведь на сегодня в стране проживают 1,38 миллиарда человек.

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Детали о сокращении населения Китая: