Індія наступає на п'яти Китаю: населення КНР скоротилось вперше за 50 років
Китай скоро може поступитись лідерством за кількістю населення Індії. Вперше за 50 років у Піднебесній скоротилась чисельність жителів. Не допомагає навіть послаблення політики планування сім''ї.
Джерело:Financial Times
Про такі зміни інформує видання Financial Times. Попереднє скорочення населення відбулось ще наприкінці 1950-х років – після голоду, коли загинули мільйони людей.
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Влада затягує з оприлюдненням даних перепису
Незважаючи на те, що політику планування сім'ї китайська влада послабила, проте чисельність населення все-таки впала.
Поки що дані перепису, який відбувався у грудні 2020 року, не оприлюднили. Проте, припускають ЗМІ, позначка буде менша за раніше зареєстровану – 1,4 мільярда.
Результати перепису матимуть вплив на настрої населення
Результати перепису будуть мати величезний вплив на те, як китайський народ бачить свою країну і як працюють різні урядові відомства,
– сказав експерт аналітичного центру Пекіна Хуан Веньчжень.
Експерти переконані, якщо перепис підтвердить здогадки, то Індія цілком може отримати лідерські позиції у світі. Адже на сьогодні в країні проживають 1,38 мільярда осіб.
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Деталі про скорочення населення Китаю:
- У 2015 році китайським сім'ям дозволили мати 2 дітей, а не одну.
- Проте у 2016 році народжуваність в країні почала падати.
- Фахівці пояснюють це скороченням кількості молодих жінок та зростанням витрат на дітей.
- У Народному банку Китаю підрахували , що середнє число дітей, які жінка, ймовірно, народить у своєму житті, у Китаї становить менше ніж 1,5. Офіційна оцінка розраховує на 1,8 дитини.
- У Народному банку радять повністю переглянути політику щодо планування сім'ї.
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